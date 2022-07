Le MPS condamne les propos de la chargée d’affaires de l’ambassade des USA au Tchad

Les propos de la chargée d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis au Tchad, Ellen Thorburn, continuent de susciter des réactions. Ce 3 juillet, c’est au tour de l’ancien parti présidentiel, le MPS de condamner ces propos.

L’ancien parti au pouvoir, le Mouvement patriotique du Salut (MPS), n’est pas passé par quatre chemins pour condamner les propos de la chargée d’affaires des Etats-Unis au Tchad, Ellen Thorburn, tenus le 1er juillet à l’occasion des festivités commémoratives de l’indépendance du pays de l’oncle Sam. “Les Etats-Unis demandent aux membres du Conseil militaire de transition à tenir leur engagement de ne pas se présenter aux prochaines élections“, a-t-elle déclaré.

Pour le MPS, cette déclaration “inopportune” de Ellen Thorburn “s’apparente à une ingérence de nature à perturber la dynamique consensuelle et apaisée de la transition en cours.” Il est pour l’ancien parti présidentiel de rappeler que la volonté de l’actuel chef de l’Etat, Mahamat Idriss Déby Itno de donner au futur dialogue national le caractère souverain et ses résolutions et recommandations exécutoires.

“C’est pourquoi, le MPS estime que seul le peuple tchadien souverain dont les sensibilités et composantes prendront part à cette grande messe nationale, est habilité à se prononcer le moment venu sur ces sujets d’intérêt national“, écrit Me Jean-Bernard Padaré, porte-parole du parti.