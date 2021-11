Le mouvement politico-militaire NAAR d’Ali Nanaye Mahamat Taher disposé à participer au dialogue national

Par un communiqué de presse de ce 2 novembre, le Comité technique spécial relatif à la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif (CTS) informe de ses démarches à la rencontre des mouvements politico-militaires.

La liste des mouvements qui se disent disposés à participer au pré-dialogue et au dialogue national inclusif, sous certaines conditions, s’allonge. Le dernier en date est l’Alliance nationale pour la restauration de la République (NAAR) d’Ali Nanaye Mahamat Taher.

En effet, le CTS renseigne qu’une de ses missions a rencontré à Doha au Qatar Timane Erdimi de l’UFR le 31 octobre et qu’une autre a eu un entretien à Paris en France avec Ali Nanaye Mahamat Taher du mouvement NAAR le 1er novembre.

Le communiqué souligne que les deux responsables politico-militaires ont été “ouverts” et ont indiqué être disposés à participer au pré-dialogue et au dialogue national inclusif sous certaines conditions.

Le CTS salue “l’esprit d’ouverture et de patriotisme” qui a prévalu lors des échanges et invite toutes les parties à maintenir cet élan pour parvenir à restaurer un climat de confiance et d’apaisement en vue d’amorcer le dialogue national inclusif “dans la sérénité”.