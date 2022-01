Le ministre de l’administration rappelle le sultan de Dar-Billiat à l’ordre

Le ministre de l’administration, du territoire et de la décentralisation dit constater avec regret la décision du Sultanat de Dar-Billiat fixant les procédures des règlements des conflits dans la province de l’Ennedi Est.

Dans une note adressée au gouverneur de la province de l’Ennedi-Est, le ministre de l’administration fait savoir que ‘’le sultan de Dar-Billiat a outrepassé ses compétences et crée de la confusion entre les us et coutumes et les lois de la République notamment le code pénal’’.

Il rappelle qu’un chef traditionnel soit rester dans son rôle qui consiste à veiller à la protection du patrimoine coutumier et traditionnel.