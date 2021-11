Le ministre de la Sécurité publique fait le point sur les marches sous le CMT

Le ministre de la Sécurité publique, Souleyman Abakar Adam s’est exprimé sur la question des manifestations qui ont été organisées sous le règne de la junte militaire au Tchad. Quelques manquements sont à déplorer, selon le patron de la Sécurité intérieure.







Pourquoi le gouvernement n’autorise qu’un seul axe pour les marches pacifiques? Telle a été la question posée au ministre de la Sécurité publique, Souleyman Abakar Adam lors de la conférence de presse organisée conjointement par les ministères de la Sécurité, de la Communication et de la Justice. “Le gouvernement n’autorise pas un seul itinéraire. Nous avons géré plus de 14 manifestations. Les gens ont manifesté sur différents lieux”, répond le ministre.



Le chef du département de la Sécurité a indiqué que pour les marches pacifiques, les organisateurs doivent saisir le ministère en premier lieu. “Nous avons eu à constater que les organisateurs des marches définissaient le lieu de leur marche sur les réseaux sociaux avant d’informer le ministère”, déplore-t-il.



Pour lui, le préalable est de venir vers les autorités. “Il faut qu’ils viennent nous voir et ensemble nous allons définir le lieu de la manifestation”, indique-t-il.



À propos des axes choisis, le ministre a déclaré qu’il ne refuse pas les axes souhaités par les organisateurs, plutôt “nous privilégions certains axes”, recadre-t-il.