Le ministre de la jeunesse et des sports octroie des fournitures bureautiques aux associations des jeunes.

Le ministère de la jeunesse, des sports et de la promotion de l’entrepreneuriat à organisé une cérémonie de remise des fournitures bureautiques aux associations et organisations des jeunes ce lundi 23 mai 2022 au stade de diguel.



Ils sont 20 associations et groupement des jeunes à recevoir des mains du ministre de la jeunesse, des sports et la promotion de l’entrepreneuriat, Mahmoud Ali seid, des fournitures bureautiques. Ces équipements sont constitués des chaises, tables bureautiques, armoires…



Pour le ministre de la jeunesse des sports et la promotion de l’entrepreneuriat, ces associations font un travail remarquable dans la cohésion sociale pour la paix au Tchad. ” Ces équipements bureautiques sont destinés à vous accompagner régulièrement dans vos nobles missions. Nous avons pris service à peine deux mois, la question qui nous taraude l’esprit c’est celle d’être aux côtés des jeunes, d’être à l’écoute des jeunes et leurs doléances. Je voudrais vous demandez de continuer le travail que vous avez commencé, nous observons régulièrement le travail remarquable que vous faites et nous sommes disponibles à vous accompagner jusqu’à bout”s’est adressé le ministre Mahmoud Ali seid aux leaders des jeunes.



” Nous vous demandons encore une fois de plus de vous battre dans la sensibilisation, informer ceux qui sont avec vous dans les carrés, quartiers que nous tous devons accordé une place à la paix, sans paix nous ne pouvons pas espèrer au développement” à conclu le ministre Mahmoud Ali seid.