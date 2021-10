Le ministère des sports signe des conventions d’objectifs avec 23 Fédérations nationales sportives

23 Fédérations nationales sportives ont signé ce samedi 30 octobre 2021, des conventions d’objectifs, spécifiques et individuelles, avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’Entrepreneuriat. Une convention spécifique à chaque fédération sportive.

La signature de la convention vise à professionnaliser davantage le mouvement sportif tchadien dans le cadre de l’exécution des plans d’actions 2022 des associations et fédérations sportives.

La convention permet de fixer les objectifs conjoints entre le Ministère et la fédération concernée. Elle détermine la responsabilité et les engagements de chacune des deux parties pour l’année 2022 ; fixe les modalités d’évaluation de la mise en œuvre des actions en début décembre 2022 ; détermine clairement les engagements et les responsabilités de chacune des deux parties pour l’exercice 2023.

Chaque fédération sportive nationale, ayant déposé ses dossiers dans le délai requis, a eu l’opportunité, pour la première fois, de défendre son plan d’actions annuel face au Comité Technique mis en place par le Ministère.