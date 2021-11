Le ministère de l’Environnement forme ses cadres en audit et tri environnemental des projets

Il se tient du 02 au 04 novembre 2021 au centre Al-Mouna, l’atelier de renforcement des capacités des cadres du ministère de l’Environnement en audit et tri environnemental des projets.



Cet atelier vise principalement le partage des connaissances et d’expériences sur les outils d’évaluation environnementale afin d’améliorer la performance des cadres du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable en matière d’audit et screening environnemental.



Pour le coordonnateur national du projet de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) « Le P2RS a réalisé un certain nombre d’investissements permettant de croire aux objectifs que nous nous sommes fixés »



Ces objectifs sont entre autres :



* Le suivi de l’élaboration et la validation du CGES sanctionné par la délivrance d’un permis environnemental,

* La vulgarisation du cadre de gestion environnementale et sociale

* Le renforcement des capacités des inspecteurs forestiers et d’autres agents des structures de vulgarisation en technique de gestion des produits chimiques dans la zone d’intervention.

* Le suivi des études d’impacts environnementales et sociales pour les aménagements des périmètres irrigués villageois dans le Kanem et le Barh El Gazel

* Des missions suivi de la mise en œuvre du PGES