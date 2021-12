Le ministère de la Santé fait un don aux réfugiés du site d’Oundouma

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a fait un don aux réfugiés d’Oundouma à 20km de Koundoul, ce samedi 18 décembre 2021.

Ce don est composé des vivres et non vivres. Il s’agit de : 1000 sacs de riz de 50kg, 1000 moustiquaires imprégnées, 1000 nattes, 1000 couvertures, 1000 seaux, 20 000 cache-nez, 150 cartons de datte.

Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale Dr Ismail Barh Bachar, souligne que ce don n’est ni le premier ni le dernier geste. “Le ministre de la santé publique, sous l’orientation du gouvernement de transition, dans le cadre de la solidarité nationale, a instruit d’amener des vivres et non vivres aux réfugiés de Cameroun”.

“A partir d’aujourd’hui, il y aura des équipes techniques du ministère de la Santé pour la vaccination des enfants, la protection des autres maladies d’enfants, la santé maternelle et d’autres actions vont être menées. Que ce soit ici, à Mandalia ou à N’Djamena, avec l’appui des ONG, tout le monde va apporter sa contribution”, a précisé le SG.

Le représentant des réfugiés, Atroungaï Mathieu, très content de ce don, a remercié les autorités tchadiennes d’avoir pensé à eux. “La population camerounaise qui s’est déplacée sur le territoire tchadien est venue de différents villages. Vu la situation alarmante de l’affrontement entre les deux communautés, nous voici en train de souffrir. Merci beaucoup pour ce geste louable” exprime-t-il.

Selon les données du HCR du 17 décembre 2021, dans la zone rurale du Chari-Baguirmi, le nombre des réfugiés est estimé à 55 401. Il s’agit des chiffres estimatifs fournis par les chefs de village. Une opération d’enregistrement en cours par le HCR et la CNARR pour confirmer les chiffres.