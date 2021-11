Le maire du 7e arrondissement tente de s’imposer face aux commerçants du site de la basilique

Le maire de la commune du 7e arrondissement Abbas Mahamat Atteib a ordonné le déguerpissement de la station des bennes installée devant le site de la basilique en construction.

Plus de gros véhicules garés devant le site de la basilique en construction sur l’avenue Jacques Nadjingar. La station a été déguerpie sur ordre du maire du 7e arrondissement, Abbas Mahamat Atteib lors de sa visite sur les lieux ce 10 novembre.



Selon le premier responsable de la commune, ces bennes obstruent des caniveaux. “Les bennes sont là en train de casser des caniveaux, des murs. C’est ainsi que j’ai pris une décision. J’ai dégagé tout avec leur hangar et j’ai ramené la niveleuse pour tout racler”, a indiqué le maire.



Abbas Mahamat Atteib a demandé à la population de dénoncer les mauvaises pratiques au niveau de 7e arrondissement. “On est prêt à réagir”.



Pour rappel, le 11 août 2020, lors de la cérémonie du maréchalat du défunt président, Idriss Déby Itno, la mairie centrale a tenté de renvoyer les bennes installées devant le site de la basilique en construction. Quelques jours plus tard, les détenteurs des gros véhicules sont revenus. Reste à savoir si le patron de la commune du 7e réussira là où la mairie a échoué.





Avec Fm Liberté