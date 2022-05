Le maire Ali Haroun lance les travaux d’aménagement de 79 km des rues à N’Djamena

Pour faciliter le déplacement des populations de N’Djamena en saison des pluies, le maire de la ville Ali Haroun a lancé ce 17 mai 2022 les travaux de reprofilage et d’entretien des rues en terre. Ce sont au total 79 km de rue réparties dans les 10 communes de Ndjamena qui seront aménagées.

Cette cérémonie de lancement officiel des travaux a été faite par le maire Ali Haroun à Goudji dans le 2e arrondissement de N’Djamena en présence du ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Patalet Geo, du délégué du gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, Brahim Seid et des maires des dix arrondissements de la ville.

En effet, dans ce 2e arrondissement, en plus des travaux d’aménagement, le maire lance aussi les travaux de bitumage de l’avenue Doumro qui est totalement dégradée. « C’est le passage privilégié de tous les habitants qui vont vers le nord tout comme ceux qui partent enterrer nos frères et sœurs décédés dans la ville. Cette route est tellement pratiquée et en ce moment totalement dégradée », explique le maire Ali Haroun avant de signifier que les plus autorités ont donné leur accord pour que cette route soit bitumée le plutôt que possible.

Mais, informe le maire, compte tenu des démarches administratives qui prendront du temps et la saison de pluies qui a déjà commencée, les travaux de bitumage commenceront juste après les pluies. Tout de même, des travaux sommaires qui sont lancés permettront d’aménager cette voie pour permettre à la population de Goudji de circuler en attendant les grands travaux.

Au total 79km de rues seront aménagées dans les 10 communes que compte la ville de N’Djamena. Le coût de ces travaux s’élève à environ un milliard cent huit millions de FCFA. Ces travaux sont menés avec l’accompagnement technique et matériel du ministère des Infrastructures et du désenclavement.