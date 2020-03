Le Groupe 12 de l’UIT se penche sur la question de la performance des réseaux de télécommunication

TÉLÉCOMMUNICATION – Le groupe 12 de l’Union internationale des Télécommunications tient ce lundi à N’Djamena un atelier sur la performance du réseau, qualité de service et qualité d’expérience.

Selon le directeur général de l’Autorité de régulation des Communications électroniques et des Postes du Tchad, Sadik Bassi Lougouma, cet atelier vise à examiner et mettre en évidence les évolutions récentes dans les domaines de la qualité de fonctionnement, de la qualité de service, les cadres politiques et réglementaires, les comportements des clients et les stratégies destinées à garantir la qualité des services et d’expérience.

Durant deux jours, les experts de la commission d’études 12 de l’UIT vont discuter de l’épineuse question de la qualité de service des télécommunications en Afrique. Pour le compte du Tchad, le directeur général de l’ARCEP a indiqué que son institution s’est dotée d’outils techniques performants pour la mesure et le suivi des indicateurs de la qualité de service.

Vu des participants à la réunion du G12 de l’UIT

Des tables-rondes vont porter sur :

Le rôle de la qualité de service dans la construction d’une économie numérique ;

L’évaluation QoS/QoE et l’analyse comparative des réseaux mobiles au Tchad ;

L’évaluation QoS/QoE et l’analyse comparative des réseaux mobiles

QoS/QoE pour l’argent mobile ;

QoS cadre réglementaires.

En ouvrant les travaux, le secrétaire général adjoint du gouvernement, Ndordji Nazaire, représentant le ministre des Postes et des Télécommunications a fait savoir que l’ambition du gouvernement est de positionner le Tchad comme la plateforme numérique de l’Afrique à l’horizon 2030. Raison pour laquelle des projets phares tel le déploiement de l’internet haut débit sur l’ensemble du territoire, la généralisation de l’usage du e-commerce sont en cours de réalisation.