Le GRA-APPEL DU 1er juin réitère ses propositions pour la réussite du dialogue national

Le Groupe de réflexion et d’action pour l’appel du 1er juin (GRA-APPEL DU 1er juin) invite dans un communiqué, le gouvernement et les organisateurs du pré-dialogue avec les politico-militaires, à prendre en compte ses propositions pour la réussite de ses assises.

Dans ce Communiqué d’une page, le Groupe de réflexion et d’action pour l’appel du 1er juin (GRA- APPEL DU 1er juin), dirigé par l’ancien ministre des Finances, Bédoumra Kordjé, tient à rappeler sa proposition pour la réussite du prochain Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS).

Cette proposition qui est rendue publique par un document du 4 février 2022, intitulé « Propositions d’agenda et de critères de participation au dialogue national inclusif et souverain du Tchad », souhaite que la participation au DNIS tout comme au pré-dialogue avec les groupes armés se fasse sur la base de deux considérations majeures à savoir l’agenda et les critères de participation, qui doivent être transparents et publics, connus de tous à l’avance et accepté des participants, afin que ceux-ci se l’approprient en vue d’échanges utiles dans l’intérêt de la paix et de la refondation de l’Etat.

« La participation au pré dialogue ne peut se faire que sur un ordre du jour et des critères transparents, consensuellement adoptés par les parties concernées, pour éviter les fausses notes et spectacles qui sont servis actuellement à l’opinion. Le succès dans ce domaine serait un signal rassurant pour le DNIS », peut-on lire dans le communiqué.

Et « l’agenda du pré dialogue avec les groupes armés ne devrait porter que sur les questions militaires et sécuritaires préalables telles que le cessez le feu, la gestion et le contrôle des troupes et des armes, la sécurité des délégués au DNIS », souligne le document.

Pourraient participer au pré-dialogue avec les politico-militaires, les personnes répondant aux critères de « la représentativité et la présence effective sur le terrain ». « Les groupes ne répondant pas à ces critères peuvent participer directement au DNIS », ajoute le communiqué.