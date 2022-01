Le gouverneur de l’Ennedi Est avertit le sultan de Dar Biliat et annule sa décision fixant les règles de règlement des conflits

Par décision No 003 du 6 décembre 2021, le sultan de Dar Biliat, Sidick Timan Déby a fixé des règles pour le règlement des conflits sur le territoire de sa chefferie. Un acte qui a provoqué un tollé.

Ainsi, le ministre de l’Administration du territoire lui a enjoint le 7 janvier d’annuler cet acte. Ce samedi 8 janvier, c’est le gouverneur de l’Ennedi Est, général Issaka Malloua Djamouss qui, par arrêté No 001 annule « dans toutes ses dispositions » la décision du sultan.

En outre, par une note de service, le gouverneur « inflige » un avertissement « avec versement au dossier » au sultan Siddick Timan Déby pour « prise de décision et des actes non conformes à la législation en vigueur ».

En rappel, le sultan, dans sa décision, avait fixé des peines de prison et des amendes pour les cas de vol, d’adultère, de viol sur mineur, de meurtre d’accident et de mariage et de divorce.