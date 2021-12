Le gouvernement invite Wakit Tamma à rejoindre le camp du dialogue

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, lance un appel au mouvement Wakit Tamma de rejoindre le camp du dialogue.

Wakit Tamma participera-t-il au dialogue national ? “Ils ont toute leur place, ils sont les bienvenus parmi nous’’, a répondu le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah.

Vis-à-vis des réclamations de Wakit Tamma, le porte-parole du gouvernement a indiqué que c’est le mouvement en lui-même qui est un problème. ‘’Nous, on est prêt à les accueillir… Ils ne veulent pas s’intégrer dans le dialogue, alors qu’ils ont des personnes talentueuses parmi elles’’. Le représentant du gouvernement a lancé un appel à l’endroit de Wakit Tamma. “Je vous recommande de les inciter à venir nous rejoindre le plus rapidement possible parce que tout le monde a sa place dans ce dialogue’’.

Wakit Tamma a exigé condition de sa participation au dialogue national notamment la révision de la Charte de transition. Le mouvement continue à s’opposer à la prise de pouvoir par le conseil militaire de transition (CMT). Depuis le mois d’avril, il organise des protestations pour réclamer le retour à l’ordre constitutionnel, la révision de la charte de transition et le respect des droits humains.