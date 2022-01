Le gouvernement interdit le meeting des Transformateurs à la Place de la Nation

Par une correspondance au président du parti Les Transformateurs, le secrétaire général du ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration, Benguela Guidjinga lui notifie une fin de non recevoir à la suite de sa demande d’autorisation d’organisation d’un meeting à la Place de la Nation à N’Djamena le 29 janvier 2022.

Les Transformateurs ne peuvent tenir leur meeting du samedi 29 janvier 2022 à la Place de la Nation. Le ministère en charge de la Sécurité s’y oppose.

“Suite à l’autorisation accordée pour l’organisation du festival Dary à la Place de la Nation, il a fallu plusieurs interventions des forces de l’ordre pour rétablir le calme, restaurer la circulation des visiteurs et la tranquillité des malades d’à-côté. A partir de ces expériences, il a été décidé que la Place de la Nation soit exclusivement réservée pour les cérémonies officielles”, écrit Benguela Guidjinga, secrétaire général dudit ministère.

Dorénavant, insiste-t-il, les meetings politiques, les manifestations à caractère culturel ou sportif et autres ne peuvent se tenir dans cet espace public, à cause de “sa proximité avec l’hôpital militaire (Garnison) et les institutions publiques et parapubliques sensibles”.