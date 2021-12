Le gouvernement autorise Wakit Tama à marcher le 11 décembre

Le ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration accorde une autorisation à Wakit Tama afin de marcher le 11 décembre.







La marche pacifique du mouvement citoyen “Wakit Tama” prévue le 11 décembre aura lieu. Le gouvernement a donné son aval ce jeudi 9 décembre, via un communiqué. Il autorise la marche en modifiant l’itinéraire de l’espace Festafrica au stade Idriss Mahamat Ouya. Pourtant la coalition Wakit tama a fixé son itinéraire du rond point double voie au stade Idriss Mahamat. “Ça ne répond pas à la demande de Wakit Tama. Tout de même nous allons marcher. Et la prochaine fois nous allons insister pour avoir l’itinéraire fixé”, indique Max Loalngar, coordonnateur de la coalition.



Le gouvernement met en garde les organisateurs d’éventuels débordements. “En cas de casse, de vols, d’effraction, de toute infraction et débordement, les organisateurs de cette marche seront tenus pour responsable devant les juridictions”.