Le gouvernement autorise la marche de Wakit Tamma pour le samedi 26 février

Par arrêté No 027 du 24 février 2022, le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Souleyman Abakar Adam autorise la marche de Wakit Tamma prévue le samedi 26 février. Contrairement à l’itinéraire initial qui devait partir du rond-point double voie, celui modifié va de l’espace Fest’Africa au stade Idriss Mahamat Ouya. Le ministre met toutefois en garde les organisateurs contre les casses et débordements.

A noter que cette marche initialement prévue le 12 février a été reportée à deux reprises pour des questions pratiques.