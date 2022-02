Le Conseil national de transition se dit “profondément” préoccupé par la hausse des prix des denrées alimentaires

Dans son discours d’ouverture de la première session ordinaire 2022 du Conseil national de transition (CNT), le président dudit Conseil, Dr Haroun Kadadi, s’est notamment attardé sur la cherté de vie et les mesures prises par les autorités pour tenter de soulager les ménages.

Cette première session ordinaire s’ouvre un mois après l’adoption de la loi des finances 2022. Elle se tient, indique le président du CNT, Dr Haroun Kabadi, dans un contexte de relative stabilité de l’économie et de croissance « assez satisfaisante » avec une augmentation des recettes de l’or noir et hors pétrole.

Il souligne que l’adoption de la loi des finances 2022 va donner au gouvernement de transition, les moyens financiers, juridiques et institutionnelles pour la mise en œuvre de sa politique publique en l’occurrence l’évaluation du plan national de développement.

L’élaboration d’un nouveau plan développement, défend Dr Haron Kabadi, va prendre en compte toutes les préoccupations exprimées en vue d’assurer une gestion optimale des ressources dans l’intérêt général des populations.

Cependant, le CNT « demeure profondément préoccupé » par la hausse des prix des denrées alimentaires et leur impact négatif sur le pouvoir d’achat de la ménagère. A ce sujet, le CNT dit apprécier les mesures prises par le gouvernement comme l’exonération des droits de taxe à l’importation des denrées alimentaires ; l’amnistie fiscale aux entreprises remplissant un certain nombre de conditions d’éthique ; l’exonération de certains produits de base et des matériaux de construction ; la simplification des procédures douanières et du niveau d’amélioration du climat des affaires et de l’incitation à l’investissement.

D’une part, assure-t-il, ces mesures permettront d’apaiser le climat social et d’améliorer le panier de la ménagère ; d’autre part, de booster la croissance à travers l’investissement des entreprises.