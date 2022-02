Le Conseil militaire de transition enregistre un autre soutien

Il s’agit du Collectif d’action des jeunes pour la paix, le développement et l’émergence du Tchad (CAJPDET). Cette association de la société civile a fait un point de presse ce samedi 19 février pour apporter son soutien au Conseil militaire de transition.

Le président de cette association de la société civile et plateforme de mouvement des jeunes, Mahamat El-Mahadi Abdarahmane a félicité le Conseil militaire de transition pour avoir accepté de se mettre au service de la nation en cette circonstance particulièrement difficile de l’histoire du Tchad. “Notre communication de ce matin a pour objet de rassurer le Conseil militaire de transition de notre disponibilité à apporter notre contribution, si modeste soit-elle, à ses côtés dans sa quête permanente de recherche de la réconciliation, de la paix, du vivre-ensemble et du développement socio-économique que recherchent en ce moment tous les Tchadiens”, rassure-t-il.

Selon Mahamat El-Mahadi Abdarahmane, la jeunesse tchadienne dispose de grands atouts et potentialités humaines et naturelles, riches et variées. La population tchadienne est majoritairement jeune et laborieuse. “En dépit des multiples atouts et potentialités, la jeunesse tchadienne est aux prises avec des défis colossaux qu’elle doit relever “, souligne-t-il.

“C’est ainsi que nous voulons rassurer le président du Conseil militaire de transition de notre disponibilité à apporter notre modeste contribution à ses côtés pour œuvrer pour la réconciliation, la paix, le vivre ensemble et le développement socio-économique si chers à tous les Tchadiens épris de paix et de justice“, conclut-il.