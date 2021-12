Le CNT a adopté la loi portant création de l’Ecole nationale de statistique et de l’économie appliquée

Ce vendredi 24 décembre, le Conseil national de transition (CNT) a adopté la loi portant création de l’Ecole nationale de statistique et de l’économie appliquée (ENSEA) par 71 voix pour, une contre et deux abstentions.



L’ENSEA aura pour vocation de mener des recherches statistiques au Tchad dans le domaine économique et social. Ceci permettra d’orienter les pouvoirs publics en matière de prise de décision. Pour approfondir la recherche dans le cadre du développement socio-économique, la loi statistique autorise la mise à disposition des chercheurs et universitaires des données et aussi de constituer une base des données pour la rédaction des mémoires des étudiants.

Le gouvernement avait adopté la Loi N°26/PR/2019 du 11 juin 2019, portant organisation et réglementation des activités statistiques au Tchad. Elle est constituée de cinq (5) composantes du Système Statistique national (SSN) à savoir : L’institut national de la Statistique, des Etudes économiques et démographiques (INSEED) ; Les Structures productrices des Données statistiques sectorielles ; le Fonds national de Développement de la Statistique (FNDS) ; L’école nationale de Statistique et d’Economie appliquée (ENSEA). Les quatre premières composantes ayant été mises en place, il ne restait plus que la dernière pour compléter le dispositif.



L’ENSEA a pour objectif d’assurer la formation initiale des statisticiens et démographes de niveau bac + 3 pour le système national, les administrateurs publics, les organismes publics, parapublics et le secteur privé, d’assurer le perfectionnement des statisticiens et démographes, mener des recherches sur les méthodes statistiques et contribuer à promouvoir les statistiques au Tchad.

Par ailleurs, la formation des statisticiens et démographes se fait dans des grandes écoles africaines. L’accès se fait par voie de concours. Compte tenu de la faiblesse du système éducatif, l’accès des Tchadiens dans ces écoles est très limité. ce qui conduit à la rareté des statisticiens sur le marché de travail ainsi que dans le système statistique national.



La création de l’Ecole de formation des Statisticiens et Démographes revêt une importance capitale, car elle contribuera aux perfectionnements et aux renforcements des capacités dans divers types de statistiques, nécessaires à la formulation des politiques économiques et sociales ainsi qu’aux suivi/évaluations des programmes et projets.

Enfin, la statistique au Tchad contribuera à la mise en œuvre de la réforme du Système Statistique National (SSN) à travers les stratégies de communication et de diffusion de l’information statistique.