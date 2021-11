Le CMT lance un numéro vert pour dénoncer les entraves au bon fonctionnement des services de l’Etat

Le Conseil militaire de transition (CMT) va en guerre contre les mauvaises pratiques qui entravent le bon fonctionnement de l’État. Il a annoncé ce 3 novembre un numéro vert pour dénoncer les auteurs, co-auteurs et complices.

Désormais la population peut dénoncer les abus d’autorité auprès du Conseil militaire de transition (CMT). Un numéro vert est mis à disposition. Il s’agit du numéro 116. L’annonce a été faite ce jour 3 novembre.



Un numéro qui permettra de dénoncer les barrières anarchiques, des abus d’autorité, des cas de corruption, des arnaques, des violences basées sur le genre, bref de tout ce qui peut être considéré comme dérive de l’Administration, a indiqué le vice-président du CMT, Djimadoum Tiraïna.



Le 116 est accessible gratuitement à tout citoyen et ce, sur l’ensemble du territoire national, 24h sur 24 et 7jours /7 en vue de traiter en temps réel toutes les dénonciations et les alertes. “La victime doit s’exprimer clairement auprès de son interlocuteur pour lui permettre de traiter avec diligence et célérité ce cas“, a-t-il fait comprendre.



Il a été mis sur pied pour trouver des solutions adéquate aux dérives qui empêchent le bon fonctionnement de l’État. “Il ne s’agit non pas seulement de soulager nos concitoyens victimes de l’arbitraire mais aussi de permettre de combattre aussi la corruption qui est en train d’étendre ses tentacules et qui mine le bon fonctionnement de notre administration publique“, explique le général Djimadoum Tiraïna.





Pour le deuxième homme fort de la transition tchadienne, les auteurs de tels actes répondront en Justice. “Les victimes ne doivent plus hésiter un seul instant à utiliser ce numéro d’alerte pour alerter et dénoncer les auteurs, co-auteurs et complices pour qu’ils répondent de leurs actes devant la justice“.