Le CILSS se penche sur la question de chômage des jeunes et la restauration des terres

Le Comité Permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) a célébré ce lundi 13 septembre 2021, dans la capitale tchadienne, sa 36ème journée qui marque en même temps le 48ème anniversaire de l’institution.

La célébration de la 36ème journée du CILSS est placée sous le thème : « Jeunes, restauration des terres et systèmes alimentaires productifs ». Le choix de ce thème marque l’engagement du CILSS en faveur de la couche juvénile, fer de lance du développement agricole dans l’espace Sahel.

« Le choix de ce thème nous interpelle tous à différents niveaux. En effet, selon l’étude sur l’économie de la dégradation des terres en Afrique, conduite en 2015 par ELD initiative et le programme des Nations Unies pour l’environnement, environ 280 millions de tonnes de cultures céréalières sont perdus sur près de 105 millions d’hectares des terres pour cause d’érosion » a fait savoir le secrétaire exécutif du CILSS, Dr Abdoulaye Mohamadou.

Les pertes des terres en Afrique engendrent d’importantes pertes de devises, contribuant ainsi à maintenir le continent dans une situation de précarité marquée par la pauvreté et l’insécurité alimentaire.

L’emploi des jeunes dans l’espace Sahel fait partie aussi des préoccupations du CILSS lors de cette célébration. Selon la Banque mondiale, les jeunes représentent 60% de l’ensemble des chômeurs africains. « Et les jeunes femmes sont largement plus exposées que les jeunes hommes au chômage et au sous-emploi » indique-t-il.

Au regard de ces constats, le CILSS entend mobiliser les décideurs politiques, les partenaires au développement, les acteurs étatiques et non-étatiques dans ses États membres autour de la problématique des jeunes, de la restauration et des systèmes alimentaires productifs.