Le chef de l’Etat face aux forces vives du Sila

Quelques heures après son arrivée à Goz Beida, chef-lieu de la province du Sila, le président de la République a rencontré les forces vives de ladite province.

C’est d’abord le gouverneur du Sila, Abdaraman Ali Mahamat qui a pris la parole pour présenter au chef de l’Etat les nombreuses doléances de sa population.

En réponse à ces doléances, le Maréchal Idriss Déby Itno a promis la construction d’un hôpital provincial à Goz Beida, d’un hôtel, de 30 villas destinées aux hôtes, le redémarrage de tous les programmes et projets à l’arrêt dans la province. Il a aussi annoncé la construction d’un centre multimédia, l’octroi des microcrédits aux jeunes et aux femmes. Au sujet des infrastructures routières, le président a instruit le ministre des infrastructures de bretelle Am-Timan -Goz Beida dans le projet de bitumage de 3.600 km de route devant relier Sarh-Singako à Am-Timan. Quant à la route Goz Beida-Abéché, il a indiqué que le bouclage des études de faisabilité prendront du temps. Le chef de l’Etat a aussi déclaré que le projet de l’aérodrome de Goz Beida ne sera effectif que si les moyens de l’Etat le permettent.

Le Maréchal du Tchad s’est aussi félicité de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés du Sila. Il a invité les chefs traditionnels, les leaders religieux, les responsables des associations de la société civile, etc. à maintenir cette cohésion et à densifier les efforts dans ce sens. Car, pour lui, c’est avec la culture de la paix et l’amour du travail que “le Dar-Sila bougera” et que sera atteint “l’émergence que nous appelons de tous nos vœux”.