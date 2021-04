Le Chargé des nomades à la DNC, Ali Kolotou Tchaïmi, sensibilise les populations nomades de la zone méridionale

MESSAGE- Après le Guéra, le Hadjer-Lamis et le grand Kanem, le chargé des nomades, Ali Kolotou Tchaïmi, en compagnie du Président de l’Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, s’est rendu dans la zone méridionale du pays afin de sensibiliser les nomades pour un vote massif en faveur du candidat du Consensus.

Après avoir accueilli le Maréchal du Tchad à Koumra, la Coordination nationale chargée des nomades s’est rendue à Sarh puis à Kyabé où une foule immense d’éleveurs nomades l’a accueilli.

La délégation conduite par le Président de l’Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, et le chargé des nomades Ali Kolotou Tchaïmi, a organisé un meeting à Kardako situé à une dizaine de kilomètres de Kyabé, chef-lieu du département du Lac Iro, province du Moyen-Chari. Cette zone est connue par sa forte concentration des nomades.

Dans son mot introductif, le chef de la zone sud, l’ex-ministre de l’intérieur Mahamat Nimir Hamata a insisté sur la nécessité de faire le choix de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du vivre ensemble en votant le candidat du consensus MIDI.

Prenant la parole, le chargé des nomades Ali Kolotou Tchaïmi a d’abord remercié vivement le Président de l’Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi pour avoir rehaussé de sa présence le meeting ainsi que les soutiens multiformes apportés à la délégation chargée des nomades. Il a ensuite rappelé aux populations en général et aux nomades en particulier que “c’est grâce au Maréchal du Tchad que les Tchadiens sont aujourd’hui libres de circuler, libres de s’exprimer, libres de choisir leur destin.. Il est donc indispensable de préserver ces acquis pour lesquels le Maréchal du Tchad a sacrifié toute sa vie”. Le député Ali Kolotou Tchaïmi a également insisté sur le brassage, la solidarité et la cohésion sociale, qui sont les maîtres mots du candidat du consensus. “Sans la paix, la sécurité et la stabilité, aucun développement n’est possible”, conclut le député Ali Kolotou Tchaïmi.

Le Président de l’Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, dans son mot de clôture a retracé les engagements pris par le Maréchal du Tchad pour le peuple tchadien. En se basant sur le bilan et le programme politique du candidat du consensus, Dr Haroun Kabadi a souligné que “MIDI est le candidat idéal pour bâtir un Tchad uni, fort et prospère”.

Aussitôt le meeting clôturé, la délégation du chargé des nomades Ali Kolotou Tchaïmi a pris la route de N’Djamena pour ensuite se rendre dans le Batha puis dans le Bahr El Gazel pour sensibiliser les nomades de ces zones avant la date de clôture de la campagne présidentielle 2021.

