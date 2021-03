Le Cesam, soutien de MIDI, défend son bilan et programme pour la présidentielle

MESSAGE-Le Cercle de réflexion stratégique d’appui au maréchal (CESAM) anime depuis hier au Radisson Blu une série de conférence-débats portant sur des thématiques relatives à l’actualité nationale, qui est la présidentielle à venir.

Ces assises organisées par le CESAM ont pour objet de susciter des réflexions et analyses autour des échéances présidentielles d’avril 2021. Le but principal visé est la défense, le soutien du programme et le bilan “positif” de MIDI, candidat du consensus. Ces conférences-débats sont animées par des analystes de différents horizons socioprofessionnels, politiques et économiques dans un esprit de débat ouvert.

Les activités sont coordonnées par M. Kebir, économiste, et se dérouleront du 27 mars au 9 avril 2021. Les thèmes s’articulent autour de : “diversification de l’économie tchadienne, enjeux et perspectives ; Une diplomatie pacifique, bilan et perspectives ; Quelle éducation avons-nous besoin pour notre pays ? Santé et solidarité nationale ; Paix et sécurité ; Place de la jeunesse et de la femme dans la société ; Bilan et programme du maréchal Idriss Deby Itno”. Pour chaque thème, un expert sera désigné pour l’expliquer de fond en comble.

