Le capitaine de l’équipe nationale tchadienne de foot change de club

FOOTBALL – Ngar Ezéchiel change de club mais reste en Indonésie. Le capitaine des Sao s’est engagé ce 21 janvier avec Bhayangkara Fc.

Qui est Ngar Ezechiel ?

Il débute sa carrière au centre Don Bosco (un centre culturel et sportif où son grand-frère a laissé des traces dans l’équipe A). Il sera ensuite repéré par As-Cotontchad de N’Djamena et Tourbillon FC et finit par s’engager avec ce dernier (qu’il considère comme meilleur tremplin pour sa carrière de professionnel).

Ngar entrain de signer son contrat le clubBhayangkara Fc.

Cet attaquant tchadien s’inspire du jeu de ses aînés professionnels en France tels que Japhet N’Doram. L’ancien international, dans une interview, dira de lui qu’il a toutes les qualités pour devenir un meilleur joueur.

Après avoir joué au Tourbillon FC N’Djamena et au MC Oran, il s’engage avec le club USM Blida. En 2009, il vient renforcer les rangs de la formation algérienne de l’USM Blida (contrat d’une durée de 3 ans). Le 9 janvier 2011, il signe en faveur du Club africain.

Il est cité parmi les meilleurs attaquants tchadiens. Lors de sa première saison au club africain, il s’illustre lors des matchs amicaux en inscrivant quatre buts en trois matchs.

Il marque son premier but officiel lors de son premier match contre l’APR Rwanda, suite à une passe de Youssef Mouihbi. Il continue sur sa lancée en inscrivant son deuxième but, sous ses nouvelles couleurs, de la tête face au Sporting Zamalek.

Le mois de mai 2012 est le mois des records : il marque 7 buts sur 3 matchs (un en championnat et deux en coupe d’Afrique). C’est le seul joueur à avoir marqué deux hat-tricks en deux matchs consécutifs à Radès et le seul joueur du club africain à avoir marqué deux hat-tricks en deux matchs, un en championnat et un en coupe d’Afrique.

En janvier 2014, il fait son retour avec le club africain. Il inscrit 6 buts en 11 matchs. Parti pour le Paris Fc le contrat n’est pas homologué suite à quelques problèmes financiers. Après une saison à Nasria en Algérie, le Tchadien Ézéchiel Ndouassel a signé avec le Club Sportif Sfaxien le 4 août 2015. Ensuite, il décide de tenter une nouvelle aventure en Israël en signant le 4 septembre 2016 avec Hapoël Ironi Kiryat Shmona.



Il s’est engagé ensuite en fin janvier 2017 avec Hapoel Tel Aviv FC.

Sollicité (08/08/2017) par le PERSIB Bandung (club indonésien où il a joué aux côtés de Michael ESSIEN), il change de club et se retrouve maintenant du côté de Bhayangkara FCF (toujours en Indonésie ce jour 21 Janvier 2020).