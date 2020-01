Le Cameroun et le Tchad font le point sur des projets routiers et énergétiques communs

COOPÉRATION – Le ministre de l’Économie et de la Planification du développement, Dr Issa Doubragne, a achevé, le 14 janvier 2020, une visite de travail de cinq jours au Cameroun.

Au dernier jour de cette visite, il a coprésidé avec son homologue camerounais Alamine Ousmane Mey, une séance de travail. Il s’agit d’une concertation bilatérale en vue de la mise en œuvre de projets communs intégrateurs visant à améliorer la fluidité et la continuité du trafic entre les deux pays.

En parcourant le communiqué final des travaux, l’on apprend que concernant le projet de construction d’un pont sur le fleuve Logone entre Yagoua (Cameroun) et Bongor (Tchad), les contrats des travaux et de maître d’œuvre ont été signés le 31 décembre 2019 et les ordres de service de démarrage ont été notifiés le 13 janvier 2020. Pour la pose de la première pierre, les discussions sont en cours afin de convenir de la date et du lieu.

Pour ce qui est de l’état d’avancement dudit projet, toutes les études des tronçons camerounais nécessitant une réhabilitation dans la phase 1 sont disponibles. Quant aux tronçons tchadiens, les études sont en cours pour une fin projetée en avril 2020.

Au sujet du financement de ce projet, un mécanisme blending entre l’Union européenne, la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque mondiale est envisagé. À cet effet, un don d’un montant de 30 millions d’euros (près de 20 milliards de FCFA) est déjà disponible auprès de l’Union européenne.

Pour ce qui est du projet d’interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad, les études pour le réseau interconnecté nord (RIN) sont disponibles tandis que celles du réseau interconnecté sud (RIS), qui permettront de boucler le financement, sont en cours et devraient être disponibles au premier trimestre 2020.

Avec INVESTIR CAMEROUN