Le Barreau du Tchad indigné face à la condamnation des leaders de Wakit Tamma

A l’issue d’une audience foraine tenue à Moussoro, les six responsables de Wakit Tamma, dont deux avocats, ont été condamnés à un an de prison avec sursis, 10 000 000 F CFA de dommages et intérêts et 50 000 F CFA d’amende. Le président de l’ordre national des avocats du Tchad, Me Djerandi Laguerre Dionro, a réagi après ce verdict.

Le verdict contre les leaders de Wakit Tamma est connu. Le tribunal de Moussoro a déclaré les leaders de Wakit Tamma coupables des faits à eux reprochés. Face à ce verdict, le président du Conseil de l’Ordre, le Bâtonnier, me Djerandi Laguerre Dionro, a une fois de plus dénoncé un simulacre de procès. « Déjà, il est certain que le conseil de ces six leaders vont relever appel de cette décision parce que nous avons dit et nous le réitérons encore que tous les actes posés par le tribunal de grande instance de N’Djaména à l’audience foraine de Moussoro pose problème sur le plan juridique. Il y a tant d’arguments pour que la Cour d’appel saisie, annule purement et simplement. C’est ce que nous espérons », a réagi Me Djerandi Laguerre Dionro.

Pour le Bâtonnier, président du conseil de l’ordre, la position de l’Ordre national des avocats du Tchad est connue car dit-il, une condamnation bien qu’avec sursis reste une condamnation. “On verra comment le juge va motiver sa décision. Car cette décision n’a pas sa raison d’être“.

Pour ce qui est de la grève lancée par les avocats pour revendiquer la libération pure et simple des deux avocats et partant, de tous les marcheurs de Wakit Tamma, Me Djerandi Laguerre Dionro, indique la décision d’aller en grève a été prise par une assemblée donc c’est à cette assemblée de décider soit de poursuivre la grève ou de la suspendre. « Nous irons au courant de la semaine en assemblée générale afin de voir ce qu’il y a lieu de faire. Sinon, pour le moment, la grève déclenchée depuis le 17 mai se poursuit jusqu’à l’organisation de l’assemblée générale », explique le Bâtonnier, président du conseil de l’Ordre national des avocats du Tchad.