L’association”Ensemble nous pouvons” clôture ses journées d’entrepreneuriat

Après sept jours d’activité à la Maison des jeunes de Walia, l’association”Ensemble nous pouvons” a clôturé, ce dimanche, 02 janvier, ses journées d’entrepreneuriat qui ont permis de faire bénéficier à 50 jeunes (au lieu de 40 prévu) des formations en reluire artisanale, électricité bâtiment, installation des antennes paraboliques et couture.



Première dans les réalisations d'”Ensemble nous pouvons”, cette initiative a été saluée par les jeunes filles et garçons qui en sont bénéficiaires mais aussi le secrétaire général de la mairie du 9eme arrondissement, Koumser M’batna, représentant du maire du 9e arrondissement à cette cérémonie.



Félicitant les membres de l’association pour cette réalisation, Koumser M’batna n’a pas raté l’occasion d’encourager les jeunes en général et les filles en particulier à s’intéresser aux formations techniques comme celle organisée par “Ensemble nous pouvons”, car selon lui, avec les connaissances techniques, on n’a pas à miser son espoir sur l’intégration à la Fonction publique. Aussi, “une femme qui ne travaille pas et qui attend tout de son mari n’est pas différente d’un esclave”, souligne-t-il.

A relire: L’association “Ensemble nous pouvons” forme 40 jeunes en entrepreneuriat



Sinyabé Sindeu, président de l’association “Ensemble nous pouvons” a saisi quant à lui, l’occasion de cette cérémonie pour appeler le gouvernement à soutenir les prochaines éditions de cette initiative salvatrice, vu le nombre important des jeunes diplômés sans emploi.