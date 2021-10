L’Association pour le Développement Durable des Ressources Minérales au Tchad alerte sur la dégradation de l’environnement au Nord

L’Association pour le Développement Durable des Ressources Minérales au Tchad (ADRMT) a tenu un point de presse ce vendredi 1er octobre 2021 au Cefod relatif au développent du secteur minéral du Tchad et l’apport des jeunes ingénieurs.

L’usage abusif des produits chimiques toxiques, tel que le mercure, la dégradation de l’environnement, la prolifération de certaines maladies, abandon de l’école par les enfants tel est le constat fait par l’DRMT lors d’une mission dans le Tibesti.

Au regard de ces constats, Brahim Wardougou Bolou, président de l’association interpelle les autorités compétentes de suivre de près cette situation.

« Nous n’avons pas arrêté de sensibiliser la population contre ces maux. Bien sûr, notre contribution seule ne suffit pas, l’état est aussi à pied d’œuvres, pour qu’on remonte ensemble cette pente » souligne-t-il

Selon lui, le premier pas étant celui de l’adoption d’un nouveau code minier par le parlement – « je leurs dis merci infiniment j’en profite de cette tribune pour lancer l’appel au gouvernement, aux organisations non gouvernementales et à des philanthropes de bien vouloir nous accompagner pour l’accomplissement de notre mission entre autres le respect du cahier des charges » – lutter contre la dégradation de l’environnement, pour que la place des enfants soit à l’école, etc.