L’association des femmes employées d’Esso a fait un don à l’hôpital bon samaritain de Walia

L’association des femmes employées d’Esso, Totco ( ASFET) a fait un don de médicaments et de vivres au complexe hospitalo-universitaire (CHU), le bon samaritain de Walia, ce jeudi 17 novembre 2022.

Pour la présidente de ASFET, Solkem Ngarmbatina, ce geste vise à aider l’hôpital dans la prise en charge des malades. “Nous sommes une association du secteur pétrolier depuis bien longtemps au Tchad. Nous n’exploitons pas seulement le pétrole, mais nous avons un cœur pour apporter du sourire aux couches vulnérables. Le don aidera les malades qui n’arrivent pas à manger ni acheter des médicaments”, situe Solkem Ngarmbatina.

Réceptionnant les médicaments et les vivres, Yves Djonfan, directeur général du complexe souligne que 60% de l’espace de son établissement est occupé par les eaux suite à la montée des eaux des fleuves et ces médicaments et vivres iront directement aux personnes sinistrés et malades.

” C’est dans les moments difficiles qu’on reconnait les fidèles et vrais amis, nous tenons à dire merci à ASFET et ses partenaires. Nous allons faire la répartition pour prendre en charge les sinistrés malades ” estime-t-il sa reconnaissance.