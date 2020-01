Lancement du PADELFIT : les choses se précisent

DÉVELOPPEMENT – Le comité de pilotage du programme d’appui au développement local et à la finance inclusive et ses partenaires techniques ont annoncé, ce mercredi, le lancement de ce programme en fin février 2020. Cette première étape sera exécutée par le PNUD jusqu’en 2022.

Réunis ce mercredi 29 janvier lors d’une réunion, le ministre de l’Économie et de la Planification du développement, Issa Doubragne et quelques partenaires techniques ont longuement discuté sur les mécanismes pour le lancement du PADELFIT.

Chaque province a droit à une somme de 10 millions pour son développement local. Cette somme servira à encourager la création d’emploi dans ces différentes provinces. Selon le ministre de l’Économie et de la Planification du développement, par ailleurs président du comité de pilotage du programme, Issa Doubragne, ce programme dont le lancement est prévu en février 2020, a été initié avec le PNUD. Il entre dans le cadre du PND 2017-2021 et concerne deux millions de ménages des 23 provinces du Tchad. Selon lui, ce programme traduit les promesses et l’engagement des autorités de la 4e République .



Il a également annoncé que « l’étape de Laï pour laquelle nous, nous préparons au lancement officiel par le président de la République Idriss Déby lui-même d’ici le 28 février, marquera le départ des prochaines étapes dans cinq autres provinces du Tchad sur les 23. Ce qui va permettre progressivement d’aller vers les 23 provinces du pays, montrant la dimension et l’envergure de cet important programme. »



Après le ministre, c’est au coordonnateur du PADELFIT, Anicet Ahouissou Brice de présenter et échanger avec les journalistes sur les aspects techniques de ce programme et de cette première étapes. Des mécanismes de gestion ont été mis sur place par le PNUD pour une gestion transparente . “Parfois celui qui gère de l’argent est tenté , donc tout est mis sur pied pour éviter des détournement”, a-t-il dit.

Il faut noter que ce programme prend compte toute une composante développement pour accélérer l’économie locale .



​