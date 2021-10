Lancement des activités du Comité Technique Spécial Relatif à la Préparation de la Participation des Politico-militaires au Dialogue national Inclusif

Le président du Comité Technique Spécial Relatif à la Préparation de la Participation des Politico-militaires au Dialogue national Inclusif, Goukouni Weddey a lancé officiellement les activités dudit comité par un point de presse tenu ce vendredi 1er octobre 2021 dans un hôtel de la place.

Le Comité Technique Spécial Relatif à la Préparation de la Participation des Politico-militaires au Dialogue national Inclusif mis en place le 13 août 2021 par le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Déby lance ses activités.

Ce comité a pour mission d’identifier et prendre contact avec les politico-militaires et définir les conditions et les modalités de participation des politico-militaires au dialogue national inclusif.

« Comme vous le savez, notre pays le Tchad traverse une période la plus cruciale de son histoire. Nous sommes confrontés à une situation difficile sur les plans politique, sécuritaire, économique, et sociale. Situation difficile dont les conséquences ont atteint leur paroxysme avec la disparition brutale et tragique en avril dernier, du Président de la République, le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, paix à son âme ! » souligne le président du comité technique, Goukouni Weddey.

Pour l’ancien président Goukouni Weddey, le Tchad en tant que nation a une obligation morale et éthique d’emprunter le chemin du dialogue, de la réconciliation et de la paix pour consolider l’unité.

« C’est aussi dans cette vision que le Comité Technique Spécial a été mis en place en vue de préparer la participation de nos frères politico-militaires au Dialogue National Inclusif. Il s’agit donc d’un organe dont la finalité du mandat consiste à identifier et prendre attache avec tous, d’organiser des rencontres, de définir les contours et les modalités dans le but de créer les conditions idoines à des échanges pour ouvrir la voie du dialogue national inclusif. Le Comité Technique Spécial est en somme un des facilitateurs de cette grande rencontre », poursuit-il.

Le Comité Technique Spécial Relatif à la Préparation de la Participation des Politico-militaires au Dialogue national Inclusif appelle à une participation massive et une contribution constructive qui enrichiront à terme ce Débat National Inclusif en perspective.

