Lancement de la semaine de la solidarité numérique du genre à Mongo

PROVINCE – Les autorités administratives civiles et militaires ainsi que les représentantes des différents groupements ont lancé officiellement la semaine de la solidarité numérique du genre le 2 mars à Mongo dans le Guéra.



C’est le centre Adetic de Mongo qui a servi de cadre à cette semaine de la solidarité numérique. Objectif de l’événement : former les femmes et faciliter leurs activités dans les divers domaines via un accès facile à l’information, leur permettant d’acquérir des connaissances et compétences.

Lançant officiellement la cérémonie, le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo, a remercié l’Adétic pour l’organisation de cette semaine.

De son côté, le directeur général de l’Adétic a souligné l’approche locale et globale de cet événement. Et d’ajouter que le programme aborde des questions pratiques liés au TIC et tient compte des évolutions majeures dans plusieurs domaines. ”L’enseignement du projet se fait à travers un modèle d’apprentissage par les pairs, d’exercices pratiques ainsi que de mentorat d’experts du domaine”, a-t-il expliqué.



Béchir Badjoury Abbanou, correspondant de Tchadinfo au Guéra