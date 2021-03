Lancement de la campagne électorale : Idriss Deby Itno fait de nombreuses promesses

Le président de la République du Tchad Idriss Deby Itno a lancé ce samedi, sa campagne en vue de la présidentielle du 11 avril 2021, dans la capitale tchadienne devant plusieurs milliers de personnes.

Grand boubou blanc et casquette bleue aux couleurs du MPS, Idriss Déby Itno, accompagné de son épouse, arrive à 16h 04 au Stade Idriss Mahamat Ouya de N’Djamena. Il fait le tour pour saluer la foule à bord de sa voiture. Son cortège fonce à travers les pelouses.

Le service d’ordre avait de la peine à contenir la foule imposante et fatiguée d’attendre depuis plusieurs heures. Pleines à craquer, les tribunes et pelouses du stade Imo étaient prêtes à exploser, bouleversant le protocole.

À la tribune, pendant plus de 30 minutes, Idriss Déby Itno a tenu un discours offensif et haranguant la population, majoritairement jeune venue l’écouter. A l’entame de ses propos , le candidat du consensus a demandé à tous les chefs de partis politiques alliés de le rejoindre sur le podium.”En tant que candidat du consensus, je ne veux pas me cacher derrière”, lance-t-il. Dans son discours , il a annoncé plusieurs reformes et améliorations à faire notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé, des infrastructures, de la sécurité :

La construction du chemin de fer reliant le Tchad au Cameroun ;

l’amélioration des conditions d’étude des étudiants (notamment en matière de transport et de nourriture) ;

le déploiement des médecins dans l’ensemble du pays ;

Des reformes profondes du système éducatif ;

le recrutement massif des enseignants pour respecter le ratio maitre-élèves ;

l’implication des diplômés sans emplois dans un organe pour le recrutement à la Fonction publique.

Le recrutement de plus de 10000 jeunes pour former un bataillon d’élite.

« Si vous renouvelez la confiance en moi“, a-t-il conditionné.