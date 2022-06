L’ambassade du Royaume-Uni au Tchad fête l’anniversaire de sa Majesté la Reine Elisabeth II

L’ambassade du Royaume-Uni à N’Djamena a fêté l’anniversaire de la Reine Elisabeth II et la célébration de l’année de son Jubilé de Platine, le jeudi 2 juin.

Le Royaume-Uni est un pays ami du Tchad et a investi dans le développement du Tchad au cours des 50 dernières années. “Le Royaume-Uni a établi sa première ambassade à N’Djamena en 2021. Depuis lors, nous avons développé davantage nos relations bilatérales et nous sommes heureux de voir les deux pays travailler en partenariat dans un certain nombre de domaines importants”, relève l’ambassadeur du Royaume-Uni au Tchad, Mark Matthews.

De 2019 à 2022, le Royaume-Uni a fourni plus de 28 millions d’euros d’aide au Tchad pour répondre aux besoins humanitaires aigüs de plus de 939 mille personnes. Quelques domaines d’intervention :

Le soutien du Royaume-Uni au Tchad comprend une aide alimentaire aux personnes vulnérables, y compris celles qui sont déplacées.

Transport pour les organisations humanitaires afin d’atteindre les populations touchées par des crises.

Mesures de lutte contre la malnutrition. Plus de 19 000 mères ont reçu un soutien en matière d’alimentation des jeunes et enfants.

Aide d’urgence à plus de 65 000 personnes pour les services alimentaires et de subsistance, les soins de santé, l’eau, l’assainissement, le soutien du revenu et la protection dans les zones touchées par le conflit.

Transition, stabilité et sécurité au Tchad

Le Royaume-Uni soutient les efforts de l’Union africaine pour demander des comptes au Tchad sur sa transition politique. “Nous avons signé un accord avec le Programme des Nations Unies pour le développement pour soutenir la participation des femmes et des jeunes au dialogue national. Le Royaume-Uni contribue également à la stabilité et à la sécurité dans l’ensemble de la région, en fournissant un soutien financier à la facilité régionale de stabilisation des Nations Unies pour le bassin du Lac Tchad“, rappelle l’ambassadeur Mark Matthews.

Le ministre d’État chargé de la Réconciliation nationale, Acheikh Ibn Oumar, présent à cet événement, a salué l’engagement du Royaume-Uni au Tchad.

“Nous entrons donc dans une nouvelle ère de relation entre nos deux pays et nos deux peuples. Le Tchad apprécie les engagements du Royaume-Uni au Tchad, comme dans les domaines du développement et de l’aide humanitaire et pour renforcer la ceux stabilité du bassin du Lac Tchad” apprécie-t-il. Deux grands moments de la dernière année de notre coopération bilatérale ont été :

la participation d’une importante délégation tchadienne au Sommet sur le changement climatique à Glasgow, la COP26 en novembre 2021;

la participation de l’ancien ministre de l’Education nationale, Kosmadji Merci au sommet mondial de l’éducation à Londres en juillet 2021.

“En 2022, nous comptons sur le Royaume-Uni pour enrichir nos relations bilatérales encore plus et nous souhaitons à sa Majesté tous nos meilleurs vœux pour la santé et la longévité” conclut-il.

Pour rappel, le jubilé de platine d’Élisabeth II est un événement international ayant lieu en 2022 pour marquer les 70 ans de règne de la reine Élisabeth II, montée sur le trône britannique le 6 février 1952.