L’ambassade de Chine au Tchad livre un message aux étudiants tchadiens résidant en Chine

Deux jours après qu’un étudiant tchadien résidant en Chine ait accordé une interview à notre Rédaction sur la situation de l’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement en Chine, l’Ambassade de Chine au Tchad a réagi par un communiqué posté sur sa page Facebook. L’objectif est de rassurer l’interviewé en question et ses compatriotes qui, eux aussi, résident en Chine.

À l’entame du communiqué que nous avons eu à parcourir, l’ambassade rétorque que les informations officielles sur le nombre des cas, avancées par les autorités chinoises, sont exactes et transparentes. Pour elle, le gouvernement chinois actualise et communique en temps réel, les données sur la situation en recensant tous les cas.

En second lieu, l’ambassade de Chine précise que ” la panique est plus dévastatrice que l’épidémie ” d’où l’importance de ne pas se fier aux fausses rumeurs qui circulent sur la toile. Et aussi, qu’en dépit des difficultés que représente la langue chinoise, certains étudiants tchadiens ne parviennent pas à communiquer avec l’extérieur pour se rendre compte de la situation réelle. Laissant ainsi place à la panique. Car “Dominé par la panique, on manque souvent d’une capacité de discernement. On a tendance à se laisser envahir par des rumeurs, à agir irrationnellement et finalement à exagérer l’effet secondaire des mesures contre l’épidémie” renchérit le communiqué.

En dernier lieu l’ambassade mentionne que l’esprit de sacrifice et de contribution sont indispensables pour gagner la bataille contre cette épidémie de coronavirus. Pour le moment “on dénombre plus de 20 438 cas confirmés en Chine”, renseigne le communiqué.