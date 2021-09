L’Allemagne promet d’accroitre de 125 millions d’euros son enveloppe aux pays membres de la Commission des forêts d’Afrique centrale

Présent depuis le 5 septembre 2021 à Berlin en Allemagne où il prend part au symposium global sur les forêts tropicales, le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Ahmat Lazina a eu une rencontre d’échanges le 9 septembre 2021, avec le ministre de l’Economie, de la Coopération et du Développement allemand, Dr Gerd Muller.

Selon l’attaché de presse du ministère de l’Environnement, Mahamat Ahmat Lazina et Dr Gerd Muller ont évoqué plusieurs sujets notamment le renforcement de la coopération bilatérale, la situation actuelle du Lac-Tchad et le financement des projets du ministère de l’Environnement par l’Allemagne via la GIZ.

Le ministre allemand a annoncé que son pays va accroître son enveloppe de 125 millions d’euros aux pays membres de la Commission des forêts d’Afrique centrale(COMIFAC) pour la préservation de l’environnement et les forêts tropicales.

Des questions sur la transition en cours, le dialogue national inclusif, l’engagement du Tchad dans la protection de l’environnement, la biodiversité et les aires protégées, les déplacements des éléphants dans la province du Chari- Baguirmi (localité de Bousso) qui causent beaucoup de dégâts ont été également abordés lors de la rencontre.