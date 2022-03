L’AFD réaffirme son soutien à la mairie de N’Djamena

Le nouveau directeur de l’Agence française de développement (AFD), Philipe CHEDANNE, a été reçu ce 7 mars par le maire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun. Plusieurs projets ont été au centre des échanges.

L’AFD, un partenaire de taille dans le financement des activités et de grands projets de la mairie centrale. C’est ainsi que son nouveau directeur s’est entretenu ce lundi 7 mars avec le maire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun. « L’AFD a été toujours un partenaire privilégié de la commune de N’Djamena. Nous avons eu à faire beaucoup de choses dans cette capitale par le financement de l’AFD », reconnaît le maire Ali Haroun.

Les projets orientés dans les infrastructures, la santé, l’assainissement, l’environnement et l’aménagement ont été présentés au nouveau directeur de l’AFD. Pour le maire, le projet qui lui tient à cœur et qui va surtout changer le visage de N’Djamena est le projet de collecte et de transformation des déchets solides.

Le directeur a rassuré le maire que son agence va accompagner la mairie dans ses projets dans l’intérêt des habitants de cette ville.