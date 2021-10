L’accord de Koumra : “Il faut une mise au point du ministère de l’Intérieur”, Pr Ahmat Mahamat Hassan

Les modalités de réparation civile en cas d’homicides fixées par les autorités coutumières du Mandoul continue à être au centre des débats. Dans un entretien avec Tchadinfos ce 19 octobre, le juriste et ancien ministre de la Justice, Ahmat Mahamat Hassan, indique qu’il ’’faudrait qu’il y ait une mise à l’ordre pour que l’Etat ne se soumette pas aux lois des groupes’’

’’C’est cautionné la faiblesse de l’Etat qui ne s’impose pas et qui n’impose pas la primauté de la loi face aux groupes. Il faut faire très attention, il ne faut pas cautionner les identités. Sans se rendre compte elle a cautionné deux Tchadiens : des Tchadiens au-dessus des autres’’, s’insurge le juriste et ancien ministre de la Justice, Ahmat Mahamat Hassan, face à la grille de réparation civile définie par les autorités coutumières, religieuses et administratives du Mandoul.

Pour lui, les pratiques coutumières et traditionnelles restent telles qu’elles sont quand il s’agit de dommages et intérêts. ’’Je comprends la réalité sur le terrain. De fois, il y a des sommes exorbitantes sur les uns et les autres. Ce qui met en mal le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. L’Etat doit être à l’écart’’. Quand ’’il s’agit du domaine de juger, cela reste de l’exclusivité du domaine de l’Etat’’, ajoute-t-il.

L’ancien ministre de la Justice indique que la gouverneure n’a pas élargi son champ de réflexion. ’’ Elle n’a pas pris la précaution de consulter les magistrats et autres cadres administratifs qui sont autour d’elle. C’est dommage et très grave. C’est un précédent qu’il faut arrêter, que la République n’a pas à se soumettre aux lois des groupes ethniques’’. Selon lui, ’’Mme le gouverneur et ses préfets et autres doivent prendre simplement acte. Cela reste dans le domaine du privé. En cas de dommage, ils s’occupent de l’action publique, pénale’’.

Lire aussi : Accord de Koumra sur la réparation civile : la gouverneure Diamra Betolngar dément en être “l’actrice”

Le Tchad est un Etat proclamé République et ces agissements vont dans le sens contraire de l’unité nationale, précise-t-il. ’’Il faudrait qu’il y ait une mise à l’ordre pour que l’Etat ne se soumette pas aux lois des groupes. C’est cautionné le repli identitaire et la République communautariste’’.

Il suggère au ministère de tutelle de se prononcer. ’’Il faut une mise au point du ministère de l’intérieur duquel elle (la gouverneure) relève’’.

Pour rappel, le 15 octobre courant, les autorités coutumières du Mandoul ont rendu public les modalités de réparation civile en cas d’infraction grave. Selon elles, une somme de 1 500 000f CFA est dorénavant exigible pour tout homicide volontaire, avec une avance de 200 000 f CFA pour les funérailles. En cas d’homicide involontaire, une somme de 1 000 000 f CFA et une avance de 200 000 f CFA à la famille du disparu pour des sacrifices et autres dépenses accessoires.