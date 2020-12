Lac Tchad : la réunion préparatoire du 3ème Forum des Gouverneurs débute ce mardi à N’Djamena

RESILIENCE – La Commission du bassin du Lac Tchad (CBLT) organise du 8 au 10 décembre dans la capitale tchadienne, la réunion préparatoire du 3ème “Forum des Gouverneurs”, prévu en janvier 2021, à Yaoundé au Cameroun.

Cette rencontre préparatoire au troisième Forum des Gouverneurs du bassin du lac Tchad, “servira de plate-forme pour la planification conjointe d’un forum des gouverneurs efficace et efficient. Elle permettra de comprendre et d’identifier les rôles spécifiques et attendus des gouverneurs dans la mise en œuvre de la Stratégie Régionale de Stabilisation (RSR), de relèvement et de résilience“, indiquent les organisateurs.

Après le premier qui s’est tenu à Maiduguri au Nigéria en 2018, et le deuxième à Niamey au Niger (2019), c’est la ville de Yaoundé au Cameroun qui, cette fois-ci, abritera le troisième Forum des Gouverneurs courant janvier 2021.

Notons que le Forum des Gouverneurs du bassin du lac Tchad est un mécanisme de coopération, de stabilisation et de consolidation de la paix et de développement mis en place en 2018. Il regroupe quatre Etats situés au tour du bassin du lac Tchad. Il s’agit du Nigéria, Niger, Cameroun et du Tchad. Ce sont les gouverneurs des provinces touchées par les conflits qui prennent part à ce forum.

Le forum sert de plate-forme de partage d’informations, de connaissances et de progrès dans la mise en œuvre de la stratégie afin de promouvoir “les meilleurs pratiques à la situation dans la sous-région”.