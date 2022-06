Lac-Tchad : la journée des réfugiés célébrée dans le camp de Dar Es Salam

Le Tchad, comme les autres pays du monde, commémore ce lundi 20 juin 2022, la journée mondiale des réfugiés. Mettons un cap sur le camp des réfugiés de Dar Es Salam, l’un des plus importants du pays.

Depuis les menaces terroristes dans le nord du Nigeria, des milliers des réfugiés nigérians ont afflué vers le Tchad voisin. Le camp de refugiés de Dar Es Salam situé à Bagasola, dans le Lac est l’un des plus grand du pays. Plus de 19747 réfugiés y vivent depuis plus de 8 ans.

Le gouvernement tchadien, avec le concours des organismes humanitaires a facilité l’accueil des réfugiés venus de divers horizons sur son sol.

Le camp de Dar Es Salam est subdivisé en deux zones – A et B. Les deux zones comportent 24 blocs. Ces réfugiés vivent grâce à une assistance régulière du PAM (Programme alimentaire mondiale), du HCR (Haut Commissariat des Nations-Unies pour les refugiés) ainsi que de l’État à travers la Commission Nationale d’Accueil de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés (CNARR) qui leur assure la protection et la sécurité.

Le Tchad 1er pays d’accueil des réfugiés en Afrique

La province du Lac Tchad frontalière avec le Niger et le Nigeria a accueilli, selon le délégué de la Commission Nationale d’Accueil de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés (CNARR), Habré Mahamat, plus de 465000 refugiés et demandeurs d’asile dont 19.982 dans ladite province.

Ce chiffre fait du pays de Toumaï l’un des plus accueillant au monde. « Le Tchad occupe, selon la Commission Nationale d’Accueil de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés (CNARR) le 1er rang, des pays d’accueil des refugiés en Afrique et 4ème dans le monde», poursuit le délégué de la CNARR.

Les bailleurs qui soutiennent les humanitaires sont affaiblis par les différentes crises que connait le monde ces dernières années. Cette situation a influé sur les activités des ONGs notamment ceux œuvrant dans le camp de Dar Es Salam.

C’est pour cette raison qu’au fil du temps, les réfugiés du camp composés des hommes et des femmes ont été formés et responsabilisés. Ils pratiquent les activités comme la pêche, l’agriculture et font de petits commerces pour subvenir à leurs besoins.