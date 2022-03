“La violence armée n’est pas une option en cette période de transition”, Pahimi Padacké Albert

Le pré-dialogue avec les politico-militaires s’est ouvert ce dimanche 13 mars à Doha au Qatar. A l’ouverture, le Premier ministre de transition, Pahimi Padacké Albert a invité les groupes armés à renoncer à la violence en cette période.

“La violence armée n’est pas une option en cette période de transition”, lance le Premier ministre Pahimi Padacké Albert à l’endroit des militaires réunis à Doha pour le pré-dialogue. Pour le chef de gouvernement, le passé douloureux du Tchad doit interpeller tout chacun. “Personne, en dehors de nous qui sommes ici présents et ceux qui prendront part au dialogue national inclusif, ne se mettra à notre place pour assurer l’impérieux devoir de créer des conditions d’une réconciliation nationale sincère et durable des fils de notre cher pays”, interpelle.

Pour lui, la voie de la réconciliation est à privilégier. “La réconciliation est possible. Elle se gagne d’abord dans les coeurs et les esprits”. Invitant les différents groupes politico-militaires et la délégation gouvernementale à travailler dans un climat de confiance et de respect mutuel, il les rappelle des attentes du peuple tchadien. “Les attentes légitimes du peuple tchadien meutri ne doivent pas être décues. La réussite sera au rendez-vous si nous nous engageons tous, avec foi et sincérité, pour rendre irréversible le processus de réconciliation nationale. Je vous invite tous à faire preuve de responsablilité, de sens patriotique et d’inspiration pour mettre les intérêts supérieurs du peuple tchadien au-dessus de toutes autres considérations“.