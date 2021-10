La Tunisie propose le report à 2022 du 18e sommet de la Francophonie

La Tunisie gardera son droit à accueillir le 18e sommet de la Francophonie, prévu initialement pour novembre 2021, mais l’événement sera décalé d’une année, a appris Xinhua, mercredi, auprès du ministère tunisien des Affaires étrangères.

D’après la même source, cette proposition était à l’ordre du jour, mardi, d’une séance de consultation des représentants des Etats membres et gouvernements de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), consacrée à délibérer sur la 18e session du sommet de la Francophonie, prévu à l’île de Djerba (sud-est tunisien).

D’après le département tunisien des Affaires étrangères, ces discussions ont abouti à un consensus quant au maintien de l’endroit où se déroulerait l’événement et reportant la date de sa convocation jusqu’en 2022 afin d’assurer une large participation au plus haut niveau et de ne pas être dans l’obligation de le tenir à distance.

A noter que, dans les prochains jours, cette proposition sera présentée au Conseil ministériel francophone pour approbation.

Malgré la situation sanitaire et économique, aussi bien en Tunisie que partout dans le monde, la délégation tunisienne a réitéré l’entière disponibilité à organiser ce sommet à la date convenue.

La position tunisienne a, par ailleurs, reçu un large soutien de la part de nombreux pays frères et amis membres de l’OIF sur la base de rapports quant aux sérieux préparatifs en cours pour accueillir le sommet sur l’île de Djerba.