La Police disperse les élèves du lycée de la liberté mécontents de la présence française au Tchad

La Police a dispersé les élèves des lycée de la liberté et koweïtien ce lundi 16 mai pendant qu’ils manifestent contre la présence française au Tchad.

La manifestation contre la politique française au Tchad suit son cours. Ce lundi 16 mai, des élèves des différents établissements scolaires de N’Djamena ont déserté les salles de classe pour envahir la rue.

Aux lycées koweïtien et la Liberté, des élèves ont brûlé des pneus et jeté des cailloux sur les policiers présents. Cela a amené ces derniers à faire usage des gaz lacrymogènes pour les disperser. Les manifestants se réfugient dans les quartiers mais toujours poursuivis pas les policiers pour éviter de nouveau un regroupement. Les lycées Félix Eboué, techniques industrielle et commerciale ne sont pas du reste.

Pour rappel, la manifestation anti-français a été organisée le samedi 14 mai à N’Djamena. C’était l’initiative de la plateforme citoyenne Wakit Tamma.