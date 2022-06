La plateforme « Tous pour la paix au Tchad » échange avec Wakit-tama sur la paix et la réussite de la transition.

Dans le souci de rechercher la paix , la cohabitation pacifique et la réussite du processus de transition au Tchad, la plateforme « Tous pour la paix au Tchad », intensifie ses activités dans la quête permanente de la cohésion sociale et de la stabilité au Tchad.

Dans le cadre de ses activités, elle a rencontré la Coordination des Actions Citoyennes Wakit-tama, ce lundi 20 juin, à la Bourse du travail. Cette rencontre a été dirigée par le Président de la Plateforme, Dr Nouradine Delwa Kassiré Koumakoye.

Conduisant l’équipe, le président de la plateforme « Tous pour la paix au Tchad », Dr Kassire Koumakoye, a notifié que le but principal de cette rencontre avec « Wakit-tama » est de discuter et examiner des solutions multidimensionnelles devant emmener la quiétude sociale et la cohésion nationale au Tchad pour une transition réussie.

Selon Fayçal Hissein Hassane Abakar, Secrétaire Général de ladite Plateforme, l’objectif de la création de cette plateforme regroupant plusieurs personnes ressources est la quête de la paix qui est, selon lui, d’une inégale importance.

C’est pourquoi il martèle que pour réaliser tous ces objectifs, il faut la paix et la quiétude.