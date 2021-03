La plateforme Le Tchad D’abord lance l’opération ‘’Je suis citoyen, j’ai retiré ma carte pour voter. Et toi?’’

Les cartes d’électeurs pour les élections à venir sont disponibles. Afin de sensibiliser la masse à les retirer, la plateforme “Le Tchad D’abord” lance une nouvelle opération.

Il s’agit de l’opération ‘’ Je suis citoyen, j’ai retiré ma carte d’électeur et toi?’’ lancé lors d’un point de presse ce 28 mars au siège de la radio FM Hagui. L’objectif est d’éveiller la conscience des citoyens tchadiens à retirer les cartes d’électeurs et voter pour le candidat de leur choix.





Pour le coordinateur de la plateforme, Mahamat Saleh Moussa, « l’opération que nous lançons demande certes une forte mobilisation et une grande sensibilisation de nos populations dont la grande majorité ne sait pas lire et écrire ». Et d’ajouter que c’est la raison pour laquelle la plateforme va procéder avec la sensibilisation de proximité allant de porte à porte afin d’amener les citoyens à retirer leur carte.