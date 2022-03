La plateforme des 212 associations pour le soutien au CMT sensibilise sur le vivre ensemble à Linia

La plateforme des 212 associations pour le soutien au CMT a fait une descente hier soir dans la sous-préfecture de Linia pour sensibiliser la population de ladite localité en faveur du vivre-ensemble et du dialogue. Une cérémonie couplée avec de don des pagnes de 8 mars aux femmes de cette localité.

Cette descente s’inscrit dans le cadre de l’assistance morale et matérielle et vise aussi à porter à la population de la sous-préfecture de Lina, le message de paix du mieux vivre et surtout de la consolidation de la cohésion sociale dans cette période de transition en général et pendant la semaine de la femme.

Les leaders des 212 associations ont, à cette occasion, invité la population de cette localité de se mettre en ordre de bataille pour soutenir les œuvres du CMT et surtout pour ses œuvres salvatrices qui sont le maintien de la paix et de la sécurité dans le pays.

Pour le coordonnateur de ladite plateforme, Mahamat Nour Haggar, la paix est un bien précieux. “c’est grâce à cette paix maintenue par le CMT et pour laquelle nous avons le devoir de contribuer à sa consolidation qui, aujourd’hui est l’objet principal de notre descente parmi vous”, a-t-il signifié aux habitants de Linia.

Le représentant du chef de canton, Haroun Abba Ali, de son côté, a réaffirmé sa volonté et celle de sa population à soutenir le CMT. Pour lui, sa population a toujours soutenu les œuvres du défunt président. Et qu’il est hors de question de tourner le dos au fils.

Il faut signaler que des pagnes de 8 mars sont distribués aux femmes présentes à cette soirée à la fin de cette cérémonie.