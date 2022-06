La ministre du Développement touristique et de l’artisanat en visite à Gaoui

Le village historique de Gaoui à l’Est de la ville de N’Djamena a été visité par la ministre du Développement touristique et de l’artisanat, Mounira Hassaballah ce vendredi 3 juin.



Dans le village de Gaoui, berceau de la poterie tchadienne, la ministre a visité la maison de l’argile et le groupement des femmes potières. La première structure regroupe une cinquantaine de femmes formées en techniques améliorées de poterie et de cuisson. La seconde renferme une quarantaine de femmes considérées comme gardiennes de la tradition ancestrale du travail d’argile.





Selon le service de communication du ministère du développement touristique, la visite de Mounira Hassaballah s’inscrit dans la droite ligne de sa mission d’accompagnement des mouvements associatifs exerçant dans le secteur du tourisme et de l’artisanat. Aussi, elle vise à encourager les potières et les promoteurs pour leurs efforts dans la valorisation de la poterie.