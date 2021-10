La ministre de la formation professionnelle reçoit la responsable de l’AFD en charge de la formation

La ministre de la formation professionnelle et des petits métiers a reçu ce jeudi 28 octobre 2021, les responsables du projet ‘’Bab Al Amal’’ et la responsable équipe projet-division formation de Agence Française de Développement (AF).

Les échanges entre la ministre Isabelle Housna Kassiré et ses hôtes ont porté sur le suivi des projets qui bénéficient de l’appui de l’AFD.

L’Agence française finance des projets dans le domaine de la formation et de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes notamment celui de Babal Al Amal.

Le projet Bab Al Amal qui signifie « la porte de l’espoir » en français, a été lancé le 21 juin 2018 par le ministère de l’Economie et de la Planification du développement. Il vise à favoriser la formation et l’insertion professionnelle des populations jeunes et vulnérables à travers un renforcement des compétences de ces jeunes par une structure du dispositif d’insertion et de formation professionnelle déployé sur le territoire et l’accompagnement des jeunes vulnérables au long de leur parcours d’insertion d’emploi.